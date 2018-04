Un raport al Comisiei Europene privind pensiile din Romania a fost facut public marți seara, la Antena 3. S-a revenit partial asupra reformei din 2008, la sistemul multi-pilon. ”Guvernul Romaniei a revenit parțial asupra reformei din 2008 prin care a introdus un sistem de pensii multi-pilon. Aceasta reforma prevede faptul ca o parte din contribuția […] The post Anunțul de ultima ora despre pensile romanilor, facut de Comisia Europeana appeared first on Cancan.ro .