- Cotatiile la zi ale barilului de petrol au crescut vineri la 77,25 de dolari, iar in contractele Futures au depasit pragul de 71 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice care vizeaza cea mai mare regiune producatoare de titei din lume, relateaza Bloomberg.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) isi exprima "increderea in continuarea eforturilor diplomatice, astfel incat sa se ajunga la un progres real si la solutionarea finala, cuprinzatoare si de durata a dosarului nuclear iranian", dupa decizia Statelor Unite ale Americii de retragere din acordul nuclear…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca este preocupat de decizia SUA de retragere din acordul nuclear cu Iranul, afirmand ca Romania va incerca sa faca tot ce ii sta in putinta pentru dezvoltarea acestui acord nuclear.

- Ministerul rus de Externe se declara "profund dezamagit" de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Marti Donald Trump isi motivase decizia, sustinand ca „regimul iranian este principalul sponsor al terorii”.

- Reticenta actuala a companiilor energetice de a investi in noi capacitati de productie inseamna ca, in cativa ani, nu este „imposibil” ca pretul petrolului sa ajunga la 300 de dolari pe baril, spune Pierre Andurand, managerul Andurand Capital Management LLP, potrivit Bloomberg.

- Cursul euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evolutie diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media de ieri a fost stabilita la 4,6592 lei, fata de 4,6597 lei,…

- BAIC Motor and Daimler planuiesc sa construiasca o noua fabrica pentru Mercedes-Benz in China, incat cererea locala este in continua crestere, potrivit Bloomberg. Producatorii auto vor investi peste 1,9 miliarde de dolari intr-o noua fabrica, a anuntat BAIC in cadrul unei intalniri cu presa…