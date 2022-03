Anunțul cutremurător al ministrului Apărării din Ucraina: ‘Rusia a ucis mai mulți civili decât soldați’ In ultimele 48 de ore, autoritațile ucrainene au anunțat morți civile raportate in incidente, inclusiv un microbuz care transporta profesori la un orfelinat din Mykolaiv. Numarul persoanelor civile ucise de trupele rusești, din pacate, crește de la o ora la alta, de la zi, la zi. Ultimele informații au fost date publicitații chiar de Oleksii […] The post Anunțul cutremurator al ministrului Apararii din Ucraina: ‘Rusia a ucis mai mulți civili decat soldați’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Stockholm vor sa majoreze bugetul pentru aparare la 2% din PIB atunci cand va fi posibil, a declarat premierul Magdalena Andersson, citata de Reuters. Anunțul vine in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia.

- Ucraina cauta sa angajeze foști soldați: Pana la 2.000 de euro pe zi, suna anunțul de pe un site de angajari Ucraina cauta sa angajeze foști soldați: Pana la 2.000 de euro pe zi, suna anunțul de pe un site de angajari Ucraina cauta foști soldați profesioniști pentru a ajuta la salvarea familiilor prinse…

- Civili ucraineni, printre care si angajati ai centralei nucleare din Enerhodar, se opun, miercuri, invaziei rusilor. Oamenii au blocat accesul vehiculelor pe drumul principal, in cea de-a saptea zi de confruntari intre Rusia si Ucraina, iar imaginile publicate pe retelele de socializare arata o mobilizare…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata rusa a caștigat supremația aeriana asupra intregii Ucraine și a preluat controlul asupra teritoriului din jurul centralei nucleare Zaporojie. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Potrivit Ministerului rus al Apararii, 82 de soldați ucraineni de pe Insula Șerpilor și-au depus armele. Kiev susține, la randul sau, ca 13 soldați au fost uciși de ruși, dupa ce au refuzat sa se predea. Punct strategic situat in Marea Neagra, Insula Serpilor a fost cucerita de armata rusa la 24 februarie.…

- Pietele financiare rusesti au inregistrat o crestere semnificativa, marti, dupa publicarea informatiilpor conform carora Rusia a inceput sa retraga o parte din trupele desfasurate la granita cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz…

- Ieri de la Casa Alba, un important oficial american, Jake Sullivan, a reiterat iminența unei invazii rusești in Ucraina. Statele Unite au avertizat asupra „posibilitații foarte clare” unei invazii rusești in Ucraina in urmatoarele cateva zile. Conform oficialului, ar putea implica un atac copleșitor…

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina se extind, iar situația reprezinta o amenințare pentru spațiul estic NATO, inclusiv pentru Romania. Vasile Dincu, noul ministru al Apararii, a discutat despre pericolul care ar putea sa se abata asupra țarii noastre. Noi detalii despre pericolul care ar putea sa se…