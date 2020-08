Anunţul CNAS: Cum se acordă concediul medical pentru carantină şi izolare Potrivit comunicatului, proiectul de Ordin al ministrului Sanatații și al președintelui CNAS, prin care vor fi modificate și completate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate, a fost postat in transparența decizionala, incepand cu data de 31 iulie 2020. Astfel, pentru persoanele aflate in carantina, indiferent de locul in care aceasta a fost instituita, cat și pentru persoanele pentru care s-a impus masura izolarii, certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul de familie, pe baza documentelor… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

