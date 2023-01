Anunţul ce dă fiori: ghid pentru supravieţuire în caz de „urgențe nucleare”. Ce a transmis OMS OMS a publicat un ghid despre cum sa supraviețuiești unei catastrofe nucleare, la doar cateva ore dupa ce UE a avertizat ca Rusia „este in razboi cu Occidentul”. In ghid este inclusa o lista de medicamente pe care națiunile ar trebui sa le stocheze pentru „urgențe radiologice sau nucleare”. Guvernele sa pregateasca tratatmentele Dr. Maria […] The post Anuntul ce da fiori: ghid pentru supravietuire in caz de "urgențe nucleare". Ce a transmis OMS first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a publicat un ghid despre cum sa supraviețuiești unei catastrofe nucleare, la doar cateva ore dupa ce UE a avertizat ca Rusia "este in razboi cu Occidentul", noteaza fortune.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

