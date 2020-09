Potrivit acestuia, anul acesta sezonul gripal ar putea incepe mai tarziu. Totodata, aceasta a mai precizat ca fenomenul a aparut datorita masurilor luate peste tot in lume impotriva Covid-19. „Asta este un lucru foarte bun pentru ca, pe de o parte permite o buna pregatire a sezonului gripal, vaccinul se poate administra in integralitate, pana la debutul sezonului, si nu ne vom gasi in situatia in care sa facem campanie de vaccinare in plin sezon gripal", spune prof. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. Asta nu inseamna insa ca oamenii nu trebuie sa se vaccineze…