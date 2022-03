Anunțul Agenției Internaționale de Energie Atomică după incendiul de la Zaporojie Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, cu sediul la Viena, a transmis, vineri dimineața un comunicat oficial in care vorbește despre incendiul izbucnit, joi noaptea, la centrala nucleara de la Zaporpjie din Ucraina. La 4 martie 2022, forțele militare ale Federației Ruse au bombardat sitului CNE Zaporojie, in urma caruia a izbucnit un incendiu pe amplasamentul ZNPP. Incendiul a fost stins de unitațile Serviciului de Stat de Urgența al Ucrainei. Informațiile despre morți și raniți sunt absente. Locul CNE Zaporojie a fost capturat de forțele militare ale Federației Ruse. Personalul continua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

