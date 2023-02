Stiri pe aceeasi tema

- Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si sau adresa de e mail a persoanei de contact: Comuna Corbu, cu sediul in Corbu, strada Principala nr. 38, judetul Constanta, CUI 4707714, telefon 0241.765.100, e mail: primaria corbu2006…

- Anunt de licitatie 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr.

- Administrația județeana intenționeaza sa reia procedurile legale pentru concesionarea fostului aeroport Alexeni. Conform anunțului de intenție publicat, valoarea concesiunii este puțin peste 1 milion de lei anual. Pana la acest moment și-au anunțat intenția de a participa la licitație doua institute…

- Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Administratia Domeniului Public Ramnicu Sarat, cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Armoniei, nr.58 bis, judetul Buzau, cod fiscal…

- Nr. 33737/17.11.2022 Anunt de licitatie 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact,: Municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr.

- Primaria Aiud: Licitație pentru concesionarea unui teren de 3.453 mp, in municipiu. Data limita pentru oferte Primaria Aiud anunța organizarea unei licitații publice privind concesionarea unui imobil teren aflat in municipiu. Este vorba despre terenul inscris in CF nr. 96462 Aiud, cu suprafața de 3453…

- Primaria Sibiu scoate la licitatie, ca fier vechi, 31 de autovehicule abandonate si care au fost trecute in proprietatea administratiei locale. Se pot inscrie la licitatie persoanele fizice sau firmele care detin autorizatie de mediu pentru dezmembrarea autovehiculelor. Fii la curent cu cele…

- Imaginile pe care le vedeți sunt doar o parte din cele pe care Primaria din Alba Iulia le-a transmis IPJ, alaturi de o plangere penala pentru distrugere. Deocamdata, nu se cunoaște cine se face vinovat de aceste fapte. Ce știm sigur este ca circa 120 de indicatoare rutiere au fost „inscripționate” și…