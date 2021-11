Anunțați cu doar câteva ore înainte de execuție. Condamnații la moarte dau în judecată guvernul Doi deținuți condamnați la moarte din Japonia au intentat o acțiune in justiție impotriva guvernului nipon, denunțand drept ilegala practica de a avertiza deținuții cu doar cateva ore inainte de execuție, ceea ce considera o tortura. Japonia este una dintre puținele țari industrializate, și una cu grad mare de civilizație, care inca mai folosește pedeapsa […] The post Anunțați cu doar cateva ore inainte de execuție. Condamnații la moarte dau in judecata guvernul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi condamnați la moarte din Japonia au dat in judecata guvernul, pentru ca anunța execuțiile in aceeași zi in care au loc. Deținuții condamnați la moarte sunt anunțați doar cu cateva ore inainte de a fi executați. Pedeapsa capitala se aplica prin spanzurare, noteaza BBC . Doi deținuți au intentat joi…

- Doi condamnați la moarte din Japonia au dat în judecata guvernul, susținând ca practica de a nu-i informa pe deținuți cu privire la ora execuției decât cu câteva ore înainte de a fi spânzurați este "inumana", scrie Guardian.În aceasta prima contestație…

- Doi condamnați la moarte din Japonia dau in judecata țara cu privire la modul in care deținuții sunt anunțați cu doar cateva ore inainte de aplicarea pedepsei cu moartea, cerand schimbarea și cerand despagubiri pentru impactul practicii „inumane”, a decla

- Doi condamnați la moarte in Japonia au dat in judecata țara pentru ca deținuții sunt anunțați cu doar cateva ore inainte ca execuția sa aiba loc. Ei cer schimbarea procedurii și daune pentru aceasta practica „inumana”, a anunțat vineri avocatul lor, potrivit Reuters.

- Regimul nord-coreean condus de Kim Jong Un trebuie sa plateasca despagubiri de milioane de dolari pentru o schema de repatriere din perioada 1959-1984, potrivit unei cereri de chemare in judecata depusa la un tribunal din Tokyo. Mai mulți oameni au dat in judecata Coreea de Nord pentru ca au fost victimele…

- Traian Berbeceanu, fostul șef BCCO Alba Iulia, da in judecata Facebook dupa ce pagina oficiala i-a fost sparta de hackeri. Ce declara fostul polițist Traian Berbeceanu, fostul șef BCCO Alba Iulia, da in judecata Facebook dupa ce pagina oficiala i-a fost sparta de hackeri. Ce declara fostul polițist…

- Un tribunal districtual din orașul japonez Fukuoka, pe insula Kyushu, l-a condamnat la moarte pe liderul grupului yakuza Kudo-kai, Satoru Nomura, in varsta de 74 de ani, el fiind primul șef yakuza care a primit o asemenea sentința, informeaza Hotnews . Potrivit estimarilor poliției, exista 24 de grupuri…

- Potrivit estimarilor poliției, exista 24 de grupuri de yakuza în Japonia. Kudo-kai, care este alcatuit din 280 de membri activi, nu este cel mai mare dintre ele, dar este unul dintre cele mai agresive. Membrii gruparii au fost acuzați de o serie de crime și tentative de omor asupra oamenilor de…