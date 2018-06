Anuntata ca un succes, vanzarea Santierului Naval Mangalia catre Damen s-a impotmolit. Satui sa astepte, navalistii incep sa plece

Ministerul Economiei s-a grabit cand a anuntat, pe 22 martie, ca "a finalizat negocierile cu Damen" privind viitorul Santierului Naval de la Mangalia. De fapt, nici pana astazi statul roman si olandezii n-au reusit sa cada de acord asupra conditiilor in care ar urma sa administreze, in comun, santierul. In tot acest timp, satui sa nu stie ce le aduce ziua de maine, navalistii de la Mangalia au inceput sa isi dea demisiile si sa isi caute de lucru prin alte parti.