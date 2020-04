Stiri pe aceeasi tema

- Editia a 32-a a premiilor Moliere, anuntata initial pentru 11 mai, a fost amanata pentru mijlocul lunii iunie sau inceputul lunii iulie, potrivit producatorului de spectacole Jean-Marc Dumontet, proprietarul mai multor teatre pariziene.

- Ceremonia de anul acesta a premiilor Peabody, care recompenseaza programe de televiziune, de radio si alte produse media, a fost amanata din cauza Covid-19, potrivit news.ro.Programata sa aiba loc pe 18 iunie, pentru prima data la Los Angeles in opt decenii de la debut, acum ea a fost amanata…

- Cea de-a 74-a editie a galei de decernare a premiilor Tony, cele mai prestigioase distinctii din industria teatrala americana, programata pe 7 iunie, a fost amanata la o data ce urmeaza sa fie stabilita, a anuntat miercuri seara site-ul cotidianului The New York Times. Potrivit jurnalistilor americani,…

- Cea de-a 74-a editie a galei premiilor Tony, programata sa aiba loc pe 7 iunie la New York, a fost amanata din cauza pandemiei de Covid-19, relateaza news.roThe American Theatre Wing, care organizeaza ceremonia anuala ce recompenseaza anual excelenta in teatru, a anuntat miercuri ca evenimentul…

- "Din cauza situatiei mondiale actuale si in acord cu autoritatile Bisericii locale, vizita apostolica anuntata in Malta a fost amanata pentru o data ce urmeaza sa fie stabilita", se arata in comunicatul citat.Invitat de presedintele Maltei si de Biserica locala, papa Francisc trebuia sa ajunga pe 31…

- Gala Met, unul dintre cele mai importante evenimente anuale din industria modei, a fost amanata sine die din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni Anna Wintour, gazda acestui faimos eveniment monden newyorkez, informeaza AFP. Redactorul sef de la Vogue a legat aceasta amanare de decizia responsabila…

- Industria cinematografica indiana a anuntat vineri amanarea celui mai important eveniment anual al sau, echivalentul premiilor Oscar pentru Bollywood, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP si DPA. Organizatorii premiilor Academiei Internationale de Film din India (IIFA), eveniment…