Stiri pe aceeasi tema

- Prima sedinta a Comisiei nationale pentru trecerea la moneda euro va avea loc joi, sub titlul "diagnoza criteriilor de convergenta pentru adoptarea monedei unice europene". Asta, in condițiile in care conducerea comisiei s-a reunit in 4 aprilie, la sedinta, la care au participat si premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila va face un bilanț al guvernarii, la Comitetul Executiv al PSD, de saptamana viitoare. Anunțul a fost facut, marti, de liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. El a anunțat și ca in perioada urmatoare va avea loc dezbaterea cu privire la Codurile penale dar si prezentarea…

- Joi, prima sedinta a Comisiei nationale pentru trecerea la moneda euro Prima sedinta a Comisiei nationale pentru trecerea la moneda euro va avea loc joi. Subiectul central va fi dezbaterea criteriilor de convergenta pentru adoptarea monedei unice europene. Acum doua saptamâni,…

- Reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro la care au participat co-presedintii si vice-presedintii acesteia a avut loc astazi. In data de 28 martie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta nr.24/2018 privind inființarea, organizarea ...

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. La aceasta reuniune, care va avea loc de la ora 16,30, va participa si premierul…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa miercuri, de la ora 16.30, la sedinta conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, care se desfasoara la Palatul Victoria, informeaza Mediafax. Sedinta conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro are loc incepand ...

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a preferat sa se mute in biroul folosit in trecut de Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ea renuntand la spatiul folosit pana de curand de predecesorul sau Mihai Tudose. Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost sa-si mute biroul in incaperea…