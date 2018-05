Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Murfatlar, județul Constanța a mințit ca nepoțelul lor in varsta de 5 ani are cancer, pentru a strange bani de lumina. Aceștia au cerut ajutorul oamenilor pe rețelele de socializare, iar cazul a starnit simpatia și mila oamenilor care s-au strans sa ofere sprijin financiar.

- Este drama cu care se confrunta o familie din Murfatlar. Deoarece nu aveau bani destui sa plateasca factura la lumina, aceștia au mințit ca nepoțelul lor este bolnav de cancer. Au facut acest gest pentru a primi donații și a-și putea plati datoriile la stat.

- Drama Cristinei Manea, tanara din Pitești in varsta de 23 de ani care a aflat ca sufera de o boala cumplita chiar in ziua in care a devenit mamica, a impresionat o țara intreaga. Romanii și argeșenii in mod special au dat dovada de o mobilizare exemplara. Spectacole si actiuni caritabile, conturi deschise,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben valabil incepand cu 19 03 2018 ora 11:00 pana la 19 03 2018 ora 14:00, in judetul Constanta.Se vor semnala depuneri de polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului. Totodata, vor fi precipitattii slabe mixte. ...

- O tânara de 24 de ani, din Murfatlar, are nevoie de ajutorul nostru pentru a începe batalia cu o boala crunta: cancerul. Pentru ca parinții nu au bani suficienți, prietenii Andreei au lansat un apel umanitar pe Facebook. „În urma cu ceva timp, aceasta tânara a fost…

- A devenit o traditie pentru copiii de la Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilorldquo; din Navodari sa viziteze, de cateva ori pe an, Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta. Iata ca si in luna martie micutii au ajuns aici pentru a impartit flori si martisoare, devenind, astfel,…

- Avand in vedere avertizarile meteorologice si codurile instituite pe raza judetului Constanta, incepand cu data de 26.02.2018 si pana in prezent, precum si fenomenele meteorologice extreme, ce au afectat activitatea multor agenti economici, CCINA Constanta reaminteste firmelor constantene ca exista…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…