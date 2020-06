Anunț teribil al lui Raed Arafat! Câți români mor, de fapt, din cauza coronavirusului Raed Arafat a explicat de ce este prea devreme ca Romania sa renunțe la masurile de prevenire a infecției cu coronavirus. "Aici vorbim de procente, nu urmarim numai numarul absolut, ci procentul din totalul testelor. Am atins inclusiv ca 5% din totalul testelor efectuate sa fie pozitive. Dupa aceea am stat o perioada la 2%. Astazi suntem aproape la 3% din totalul testelor efectuate. Deci, nu putem sa spunem ca este numai cifra absoluta - este și procentul acestor cazuri din totalul testelor, este numarul cazurilor active versus numarul cazurilor care se vindeca. Și sunt mai multe aspecte - ne… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

