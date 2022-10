Anunţ-SURPRIZĂ pe piaţa imobiliară: cabana Babele din Bucegi, scoasă la vânzare. Preţul este ASTRONOMIC! Se vinde orice in Romania. Cel putin, asta e valabil pe piata imobilara. Practic, nu exista cladire ce n-ar putea face obiectul unei tranzactii. Mai nou, se cauta clienti pentru cabana Babele din Bucegi. Conform anunțului, prețul de vanzare este de 1.150.000 de euro. Ce reprezinta cabana Babele? Constructia din creierii muntilor, de la o […] The post Anunt-SURPRIZA pe piata imobiliara: cabana Babele din Bucegi, scoasa la vanzare. Pretul este ASTRONOMIC! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

