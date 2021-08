Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu a anunțat ca a incetat colaborarea cu Pro TV in luna iulie, iar acum vine cu un nou anunț. Pe contul sau oficial de Facebook a precizat ca iși deschide o televiziune. Spune ca va fi „100 % romaneasca” și ca face angajari.Fostul jurat de la „Romanii au talent” a notat in spațiul public…

- Florin Calinescu a anunțat pe Facebook ca angajeaza zeci de oameni pentru o televiziune pe care intenționeaza sa o puna pe picioare. Și locuri este pentru toata lumea, de la șoferi la reporteri și prezentatori. Florin Calinescu s-a desparțit recent de PRO TV acolo unde era unul dintre cei patru jurați…

- O femeie din judetul Covasna este suspecta ca l-ar fi inșelat pe un barbat din Șard, pe baza unui anunț postat de acesta pe un site de vanzari. Femeia i-a promis omului ca ii transporta niște animale oferite spre vanzare. Barbatul din Șard a platit suma ceruta, apoi a așteptat mașina, care insa nu…

- Un anunț de interes pentru turiștii care aveau in plan sa ajunga pe Transfagarașan și se intrebau cand anume va fi permisa circulația rutiera in zona. Mai ales ca nu sunt puțini cei care iși amintesc imaginile cu peisajul hibernal, surprinse in urma cu aproape doua saptamani – VEZI AICI. Un raspuns…

- La Ministerul Transporturilor se are in vedere o schimbare. Chiar oficialul guvernamental aflat in fruntea acestei instituții a dat detalii despre ce se are in vedere in perioada urmatoare. Prezent, joi, la Iași, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, a vorbit despre varianta introducerii…

- Intr-o singura zi au fost vandute peste 11.000 de bilete pentru festivalul UNTOLD. Acesta se va desfașura in perioada 9-12 septembrie 2021. "Venim din nou cu super vesti. Anul 2021 se anunta a fi unul magic...

- Expoziia de grafic a Filialei Brila a U.A.P.R. &rdquoÎNTRE LINIE I PAT&rdquo Galeria de Art a Centrului Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale Brila Piaa Traian nr. 2.Organizatori Consiliul Judeean Brila Primria Municipiului Brila Centrul Judeean pentru Conservarea i Promo...

- Expoziția anuala a Pinacotecii București, „De la anatomia artistica la opera finita”, prezinta publicului, la Palatul Suțu (Bdul Ion C. Bratianu, nr 2), un proiect inedit, unic in Romania. Pentru prima...