Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! In urma cu puțin timp a fost emis un cod portocaliu de canicula valabil pentru estul si sud-estul tarii, acolo unde temperaturile vor atinge maxime de 39 de grade.

- Vremea foarte calduroasa inca nu le da romanilor pace, iar canicula iși va face simțita prezența in aproape toata țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 29 și 39 de grade la umbra, insa meteorologii au transmis ca urmeaza și ploi ușoare. Prognoza meteo pentru astazi Luni, valul de caldura…

- Mihai Hustiu, meteorolog ANM, a explicat la Antena 3 CNN ca un val de aer polar a patruns in Romania, de aceea temperaturile inregistreaza o scadere semnificativa de la o zi la alta. Din weekend, temperaturile vor fi in creștere și este posibil ca de saptamana viitoare sa revina caldura."Aerul polar…

- Temperaturile vor crește in zilele urmatoare pana la 42 de grade Celsius, avertizeaza meteorologii, care au emis mai multe avertizari cod roșu, portocaliu și galben pentru val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat.

- Directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit despre temperaturile ridicate din Romania, din ultima perioada. Potrivit informațiilor, un nou val de caldura va cuprinde țara noastra, iar temperaturile ar putea depași 40 de grade.

- Temperaturile insuportabile vor fi resimțite, și astazi, mai ales jumatatea de sud a țarii. Pe langa canicula, meteorologii au anunțat vijelii in anumite zone. Valoarea maxima anunțata de meteorologi pentru județele din sud este de 39 de grade. Realitatea, pentru cei care sunt siliți sa se expuna soarelui…

- Multe regiuni din țara au fost marcate de fenomene specifice instabilitații atmosferice, in primele ore ale zilei de vineri, 14 iulie. Temperaturile au scazut considerabil in unele teritorii. Afla in randurile de mai jos unde s-au inregistrat 5 grade Celsius. Foto Unde s-au inregistrat 5 grade Instabilitatea…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.