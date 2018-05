Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, cofondator si CEO al Facebook, a anuntat marti ca reteaua de socializare construieste noi functii, scrie Reuters. Prima dintre ele este funcţia de control numită „clear history”, care va permite utilizatorilor să şteargă istoricul de navigare. …

- Mark Zuckerberg, CEO-ul retelei de socializare Facebook, a facut acest anunt la o intrunire ce a avut loc cu ocazia Zilei dezvoltatorilor online, organizata in orasul californian San Jose. El a precizat ca aceasta noua functie matrimoniala nu vizeaza facilitarea intalnirilor punctuale, ci sa ii ajute…

- Compania Facebook si-a anuntat marti intentia de a se lansa pe piata site-urilor matrimoniale si a insistat totodata asupra eforturilor pe care le intreprinde pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor sai, dupa izbucnirea scandalului in care este implicat cabinetul britanic de consultanta…

- Compensatia directorului general al Facebook, Mark Zuckerberg, a urcat cu 53,5% in 2017, la 8,9 milioane de dolari, pe fondul costurilor mai ridicate legate de securitatea personala a miliardarului de 33 de ani, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproximativ 83% din compensaţie a reprezentat…

- Andreea Sava a vorbit in emisiunea „Descoperiți” despre scandalul conturat in jurul rețelei de socializare Facebook, care este in plina desfașurare. Aceasta rețea de socializare a ajuns sa ne controleze viețile și sa conduca guvernele. Rețeaua de socializare Facebook a fost folosita…

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.