Anunt RAJA: Se va furniza apa cu presiune scazuta in localitatea Poiana Se va furniza apa cu presiune scazuta in localitatea Poiana, marti ndash; 19 aprilie 2022 Marti 19 aprilie 2022, in intervalul orar 10.00 ndash; 16.00, echipele furnizorului de energie desfasoara lucrari de intretinere la nivelul retelei de alimentare cu energie electrica in localitatea Poiana din judetul Constanta.Avand in vedere acest aspect, se va furniza apa cu presiune redusa in localitate iar in zona inalta se poate inregistra lipsa totala a acesteia. Ne cerem scuze pentru disconfortul cre ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

