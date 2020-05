Anunt RADET Constanta. Avarie pe reteaua de termoficare. Vezi daca esti afectat

Stiri pe aceeasi tema

- O avarie de proportii s-a produs joi dimineata in orasul Galati. Zeci de mii de galateni au ramas fara curent electric si fara apa. Totul a pornit de la o avarie la reteaua electrica, informeaza Mediafax.O avarie de proportii la reteaua electrica a afectat o mare parte a orasului Galati.…

- Avarie la cateva puncte termice din Centru si zona Peninsulara.Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie termica pentru prepararea apei calde de consum in data de 27.05.2020, incepand…

- Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie termica pentru prepararea apei calde de consum in data de 21.05.2020, incepand cu ora 07:00, la punctele termice 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,…

- In aceasta seara s-a produs o avarie la reteaua electrica a SE Craiova II din Bariera Valcii. Moment in care in tot cartierul s-a auzit o bubuitura puternica. Reprezentantii CEO spun ca aceasta avarie a afectat pentru cateva zeci de minute bune grupul energetic si ca a fost intrerupta si furnizarea…

- Comunicat de presa:R.A.D.E.T. a finalizat lucrarile de eliminare a avariei si incepand cu ora 6:00 s a reluat furnizarea energiei termice in zonele Eden, Inel I, Inel II, Marvimex, Academia Navala. In cazul in care va confruntati cu probleme, va rugam sa va adresati Dispeceratului R.A.D.E.T. Constanta,…

- Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie termica in data de 23.03.2020, incepand cu ora 04:00. Sunt afectate punctele termice 17, 18, 22, 23, 24, 25, 42, 108, 19, 20, care deservesc…

- E Distributie Dobrogea a comunicat in data de 11.03.2020 ca efectueaza lucrari pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 214.Pana la reluarea furnizarii cu energie electrica de catre E Distributie Dobrogea nu se pot asigura consumatorilor serviciile de furnizare a agentului…

- Comunicat de presa:Urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se pot asigura conditiile de furnizare a energiei termice la punctul termic 24 care deserveste zona Piata Chiliei. Va asiguram ca echipele noastre…