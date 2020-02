Anunt RADET. Avarie pe infrastructura de transport agent termic. Un punct termic este afectat

Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se pot asigura conditiile de furnizare a energiei termice la urmatoarul punct termic: 175 care deserveste zona strada Soveja, Baba Novac, Cerbului, Izvor.RADET Constanta…

- Urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se pot asigura conditiile de furnizare a energiei termice la urmatoarele puncte termice: 186, 187 care deservesc zona Faleza Sud.RADET Constanta va asigura ca echipele…

- E Distributie Dobrogea a comunicat in data de 05.02.2020 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 127.Pana la reluarea furnizarii cu energie electrica de catre E Distributie Dobrogea, R.A.D.E.T. Constanta este in imposibilitatea de a asigura consumatorilor…

- Urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se pot asigura conditiile de furnizare a energiei termice la urmatoarele puncte termice 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 40, 41, 66 care deservesc zonele Centru, Piata…

- In urma cu putin timp am primit spre publicare urmatorul comunicat: Urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se pot asigura conditiile de furnizare a energiei termice la punctul termic 175, care deserveste zona…

- Urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se pot asigura conditiile de furnizare a energiei termice la punctul termic 175, care deserveste zona Inel 1. RADET Constanta va asigura ca echipele noastre de interventie…

- Urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta pe termen limitat, nu se pot asigura conditiile de furnizare a energiei termice la urmatoarele puncte termice: 30, 31, 33 care deservesc zona Faleza Nord .R.A.D.E.T. Constanta…

- RAJA S.A. a comunicat in data de 22.11.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctul termic nr. 177. In consecinta, in lipsa apei reci nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul: str. Granicerului, str. Semanatorului, str. Soveja, str. B. Delavrancea,…