Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș a mai bifat inca un pas in vederea extinderii și modernizarii terminalului de pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș. In ședința ordinara din 28 mai, consilierii județeni au aprobat darea in administrarea aeroportului a unui teren in suprafața de 77.498 mp, astfel…

- Croatia a anuntat vineri ca a ales avionul multirol francez Rafale pentru modernizarea fortelor sale aeriene, urmand sa cumpere 12 avioane de acest tip la mana a doua aflate in prezent in dotarea armatei franceze, valoarea contractului fiind de circa un miliard de euro, relateaza AFP. Ofertele…

- Peste 600.000 de fermieri din zona agriculturii de subzistenta detin circa 50% din suprafata agricola a tarii, dar realizeaza 10-15% din productia agricola, a afirmat, marti, presedintele Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor, Adrian Chesnoiu. El a subliniat ca acesti fermieri detin suprafete…

- RESITA – De ieri, Primaria Resita a decis sa puna la punct intrarile in oraș. Odata cu interventia pentru taiatul tufelor si saparea santurilor, s-a putut constata ca terenurile din zona, proprietate privata, fie nu erau intretinute, fie aveau constructii prea aproape de drum, ceea ce este interzis…

- Un barbat, de 46 de ani, a decedat, vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost strivit de un copac intr-o exploatatie forestiera din localitatea prahoveana Lapos. Salvatorii au fost nevoiti sa parcurga 4 km pe un teren accidentat pentru a ajunge la victima, scrie Agerpres . Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca acele 11 nave cu animale din Romania destinate exportului, care se aflau in zona Canalului Suez atunci cand acesta a fost blocat, au ajuns la destinatie, in Iordania si Arabia Saudita. In urma informatiilor…

- In fapt, o societate creata in anul 2005, SC Astrapi Invest SRL, cu sediul in Bucuresti, cu un capital social de 720 RON ,fara activitati desfasurate, fara angajati, cu zero imozite platite la statul roman, detinuta de o persoana dubioasa - Karaoghlanian Ara Hagop (dubioasa in sensul ca prezinta un…

- Joi, 11 martie 2021, reprezentanții Primariei Pitești, delegați de primarul Cristian Gentea (viceprimarii Mihai Mihailescu și Gelu Tofan, consilierul primarului pe probleme tehnice, Cristi Dumitru, și directorul Direcției Tehnice, Iulian Chirița) s-au intalnit cu reprezentanții Consiliului Județean…