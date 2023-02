Anunț public privind ședința de dezbatere publică SC CRAB SA anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integreaza concluziile studiului de evaluare adecvata, pentru proiectul „Lucrari de punere in siguranta a conductei de aductiune apa bruta, tronson Valea Uzului-Grigoreni, judetul Bacau. Tipul deciziei posibile luate de APM Bacau poate fi emiterea sau respingerea revizuirii acordului de mediu. […] Articolul Anunț public privind ședința de dezbatere publica a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea comerciala STOFE BUHUSI S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei pentru reautorizarea unitatii avand ca obiect de activitate productia de tesaturi. Observatiile publicului se primesc zilnic, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului, la sediul A.R.P.M. Bacau din…

- Primarul Cristian Dan Pașca a convocat Consiliul Local Campeni in ședința publica ordinara pentru joi, 2 februarie 2023, de la ora 14.00, in sala de ședințe din cadrul Primariei. Pentru aceasta intrunire, primarul a propus spre dezbatere și aprobare urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: 1. PROIECT DE…

- SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Bacau, in perioada 2014-2020”. Proiectul acordului de mediu revizuit și informațiile relevante…

- Bugetul municipiului Bacau pe anul 2023, ce cuprinde proiectele cu finantare europeana, dar si cele care ar urma sa fie implementate cu fonduri rambursabile, a fost pus in dezbatere publica, a anuntat primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ca pachetul de legi privind Educatia va fi finalizat cat mai repede, astfel incat sa intre in dezbatere in noua sesiune parlamentara, care incepe la 1 februarie."In perioada urmatoare, vom avea activitati care vor viza pregatirea…

- Borzești Power SRL – punct de lucru Onești, in calitate de titular de proiect, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Lucrari aparare mal stang raul Trotuș, zona depozit…

- Articolul Anunț de presa – incheiere proiect „Implementarea unor soluții noi și inovatoare capabile sa creeze o dezvoltare durabila cu mai puțin impact“ a fost publicat in Ziarul de Bacau .

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu lucreaza in acest moment pe cei mai mulți kilometru de autostrada din Romania. Asociația Pro Infrastructura a facut bilanțul actualizat al contractelor aflate in derulare. In acest moment, Romania are 451 kilometri de autostrada și drum expres contractați pentru lucrari…