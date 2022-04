Stiri pe aceeasi tema

- Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Blaj pentru perioada 2021-2027, lansata in consultare publica Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Blaj pentru perioada 2021-2027, lansata in consultare publica Unitatea Administrativ Teritoriala – Municipiul Blaj, cu sediul…

- Unitatea Administrativ Teritoriala – Municipiul Blaj, cu sediul in Blaj, 515400, Piața 1848, nr.16, județul Alba, anunța publicul interesat de aprobarea proiectului reviuit / actualizat al „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) a municipiului Blaj, pentru perioada 2021-2027”. Intreaga documentație,…

- VIDEO: Cum va arata centrul municipiului Aiud, dupa modernizare. Proiectul, pregatit pentru finanțare Primaria Aiud a prezentat proiectul actualizat privind modernizarea Zonei Centrale Protejate din municipiu. ”Proiectul tehnic actualizat privind reabilitarea și modernizarea Zonei Centrale Protejate…

- ITM Alba: Amenzi de 2.500 de lei și 6 avertismente, in perioada 28 februarie – 4 martie 2022. Ce deficiențe au gasit inspectorii Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii…

- Potrivit polițiștilor din Alba, in perioada in care era poștarița, femeia ar fi sustras, din indemnizații de handicap, pensii, pensii de boala și alocații, peste 35.000 de lei. Simona Marginean a fost consilier al primarului din Valea Lunga pana in luna ianuarie a acestui an. Ea este, de asemenea, și…

- Simona Marginean, fosta consiliera a primarului din Valea Lunga, fost candidat AUR Alba pentru Senatul Romaniei si fost factor postal, a fost retinuta de politisti joi, 17 februarie, fiind suspecta de delapidare si fals intelectual, informeaza Alba24. Potrivit IPJ Alba, in perioada in care era postarita…

- Greierele de casa, a treia insecta autorizata ca aliment pe piata din Uniunea Europeana. Cum poate fi consumat Comisia Europeana a autorizat, joi, promovarea greierelui de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Greierele…

- Imbunatatirea eficientei energetice a municipiului Blaj: Licitația pentru servicii de elaborare a programului, lansata in SEAP Imbunatatirea eficientei energetice a municipiului Blaj: Licitația pentru servicii de elaborare a programului, lansata in SEAP Primaria municipiului Blaj a lansat recent in…