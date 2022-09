Stiri pe aceeasi tema

- ■ acesta este titlul unui proiect educational de anvergura, desfasurat timp de o saptamina la Sabaoani ■ la activitate au fost antrenati circa 400 de copii, care au aflat lucruri interesante despre diverse meserii ■ in activitati au fost angrenati prescolari si elevi de gimnaziu ■ In comuna Sabaoani,…

- Fotografiile capteaza amintiri și „ingheața” momente fericite cu familia și prietenii pentru totdeauna. Aruncați o privire pe culoarul amintirilor cu aceste moduri creative de a folosi rame foto in decorul casei dvs. Creați un perete de galerie folosind rame foto Daca aveți un perete gol in camera de…

- ■ verificarile au avut loc in perioada 8 - 15 august si s-au lasat cu circa 820 de sanctiuni ■ au fost depistati vitezomani si soferi bauti ■ Politistii rutieri au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de viteza excesiva in cadrul unei actiuni ce a avut loc in perioada 8 – 15 august.…

- ■ o tanara din Baltatesti a avut media 10 la lucrarea de licenta ■ a absolvit Facultatea de Management din cadrul Academiei de Stiinte Economice Bucuresti ■ nu i-a fost usor, deoarece sufera de o afectiune grava, tetrapareza spastica ■ Diana Maria Roban are 23 de ani si in acest an a absolvit cursurile…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din judetul Iasi, a fost accidentat de o bucata de stanca desprinsa dintr-un versant muntos din Bicaz-Chei. “Astazi, 10 august, in jurul orei 15.50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bicaz au fost sesizați cu privire la faptul ca, o bucata de stanca din…

- ■ un nemtean aflat in arest la domiciliu a ignorat interdictiile ■ baut fiind, a iesit cu masina la plimbare ■ cind a observat un echipaj de politie, a rulat inapoi si s-a tamponat cu o alta masina ■ Un barbat aflat in arest la domiciliu s-a saturat de stat inchis in casa, iar dupa […] Articolul A uitat…

- ■ cadru didactic de exceptie, profesoara Chiriac Liliana a incheiat lupta cu viata ■ a fost rapusa de o boala incurabila, descoperita intr-un stadiu avansat ■ La doar 48 de ani, profesoara Chiriac Liliana, inspector scolar cu probleme de minoritati la Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, a pierdut lupta…

- Pericol in zona Hanu Ancutei dupa ce un autocamion incarcat cu stupi s-a rasturnat, sambata, 25 iunie. Pericolul rezida in faptul ca stupii s-au deteriorat, iar albinele au ramas in zona si au devenit agitate. O persoana in varsta de 68 de ani a fost transportata la spital dupa ce a fost intepata de…