Anunț privind programul cu publicul la Biroului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Anunt privind desfasurarea activitatilor de lucru cu publicul la nivelul Biroului Public Comunitar Local de evidenta a Persoanelor Piatra Neamt in perioada 19.03.2020 – 31.03.2020 in contextul aplicarii masurilor preventive de combatere a infectarii cu “COVID-19” Primiri documente in baza planificarii online pe site-ul Primariei mun. Piatra Neamt, primariapn.ro , sectiunea planificare online carte de identitate, in zilele de luni, marti si joi de la 08.30 la 11.30 iar miercuri de la 12.00 la 15.00. Primiri documente in baza planificarii telefonice la nr. de telefon 0233210411 pentru zilele de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

