- Maraton de vaccinare impotriva COVID 19 , in Municipiul SEBEȘ, fara programare prealabila in platforma naționala. Ce tip de vaccin va fi utilizat Maraton de vaccinare impotriva COVID 19 , in Municipiul SEBEȘ, fara programare prealabila in platforma naționala. Ce tip de vaccin va fi utilizat Direcția…

- Maratonul vaccinarii continua, zi și noapte, pana in data de 11 mai, la centrul de vaccinare organizat de Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor Popescu” din Timișoara, situat pe stadionul CFR, strada Nera nr. 2. Vaccinarea se face cu serul Pfizer, doar cu buletinul, fara a va mai programa.…

- Vaccinarea in școlile din Alba incepe: Cum se pot imuniza elevii care nu au implinit varsta de 18 ani Inspectoratul Școlar Județean Alba a inițiat un protocol de colaborare cu Direcția de Sanatate Publica Alba privind demararea campaniei de vaccinare in unitațile de invațamant liceale din județ. Inițiativa…

- Un numar de 6 722 de persoane s-au vaccinat pana acum in cadrul Maratonului vaccinarii de la Timișoara. 1.600 de persoane au fost programate prin platforma informatica. Urmeaza Maratonul Vaccinarii de la București, in perioada 7-9 mai. „Vaccinarea s-a facut fara programare, iar vaccinul administrat…

- Mai bine de 900 de locuri sunt disponibile in primul centru de vaccinare anti-COVID-19 care functioneaza, incepand de ieri, 20 aprilie 2021, in mediul rural in judetul Alba, respectiv in comuna Ighiu, unde numarul celor care s-au prezentat in prima zi pentru a se imuniza cu serul Moderna a fost foarte…

- In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID peste 64.400 de persoane, iar totalul a ajuns la 1.990.392, de la debutul campaniei, in 27 decembrie, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 64.418 de persoane – 52.377 cu…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a municipiului Sebeș pentru inca 14 zile, incepand de maine, 5 marire 2021, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 17.02.2021 – 02.03.2021, respectiv…

- De luni, 1 martie 2021, in județul Alba se vor mai deschide 3 centre de vaccinare anti-COVID cu cate un flux de vaccinare cu o capacitate de 60 de vaccinari pe zi, astfel: 1 flux la Ocna Mureș (Sala de Sport a Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga”, str. 9 Mai nr. 2); 1 flux la Teiuș (Sala de sport, str.…