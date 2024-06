Stiri pe aceeasi tema

- Adunați - 51,62%Banești - 39,12%Brebu - 43,33%Cornu - 38,15%Magureni - 39,26%Breaza - 35,74%Poiana Câmpina - 44,29%Provița de Jos - 39,16%Provița de Sus - 47,53%Secaria - 48,59%Șotrile - 45,13%Talea - 54,25%Telega - 41,92%Valea Doftanei - 32,72%

- Primarul Andrei Volosevici i-a prezentat sefului Executivului proiectul de modernizare a Pieþei Centrale V. S. Premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, s-a aflat miercuri intr-o vizita in județul Prahova, prima oprire ”fulger” – și la propriu și la figurat -, pe o ploaie torențiala,…

- In decret nu se precizeaza cum si cand va avea loc exact procesul de ”lichidare”. Viitorul American Express in Rusia era incert din martie 2022, cand compania a suspendat toate operatiunile din tara in urma deciziilor similare ale altor corporatii occidentale, ca raspuns la invazdarea Ucrainei de catre…

- Principalele arterele rutiere din orasul bulgaresc Ruse, situat la granita cu Romania, sunt foarte aglomerate luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate in Romania asteptand in coloana sa intre spre Punctul de Trecere a Frontierei Ruse-Giurgiu, transmite News.ro.Este vorba, in mare parte, despre…

- S-a inchis oficial televiziunea locala din Brasov Mix TV, fondata si detinuta de Aristotel Cancescu, fost sef al Consiliului Judetean Brasov.Dupa ce la inceputul lunii aprilie televiziunea si-a oprit emisia, dupa cum a relatat presa locala, astazi, CNA a si retras licenta postului de televiziune. Societatea…

- Guvernul ia in calcul inchiderea marilor magazine in weekend sau scurtarea programului. Premierul Marcel Ciolacu a precizat in urma cu cateva zile ca a dat spre analiza propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend.

- Supermarketurile și hypermarketurile se vor inchide complet in weekenduri: Cand ar urma sa intre in vigoare noul program (Propunere) Inchiderea completa a supermarketurilor in weekend in Romania ridica intrebari despre alternativele disponibile pentru cumparaturi. Se speculeaza ca o lege noua ar urma…

- Primul eșalon județean a fost ”dominat” de derbiul campionatului, meciul dintre CSO Boldești și CSO Baicoi, joc care a consfințit echipa oaspete drept noul lider, dupa victoria cu 1-0, in ciuda unui meci mai degraba modest. Etapa a mai avut insa cateva puncte de atracție, jocul cu cei mai mulți spectatori,…