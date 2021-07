S.C. OSAM PAN S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul M2 OSAM PAN”, proiect nr. RUE 630 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 05.01.2021. Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea S.C. OSAM PAN S.R.L. in contextul crizei provocate de COVID-19. Proiectul are printre principalele rezultate urmatoarele: -menținerea activitații pe o perioada de…