- Proiectul bugetului Municipiului Sebeș aferent anului 2023 este in dezbatere publica, in vederea inaintarii spre votul consiliului local, in ședința publica. Joi, 26 ianuarie 2023, ora 16.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, in sala de evenimente „Radu Stanca”, primarul Municipiului Sebeș,…

- Vineri, 20 ianuarie 2023, incepand cu ora 12.00, in Sala „Gheorghe Maniu” a casei de cultura a municipiului Sebeș, va avea loc un eveniment dedicat zilei de 24 Ianuarie 1859, intitulat „De la unirea Principatelor la Incoronare”, organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal…

- 22 decembrie| Școala de Muzica „DoReMi” va pune in scena spectacolul ”Minunea din Bethleem” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș 22 decembrie| Școala de Muzica „DoReMi” va pune in scena spectacolul ”Minunea din Bethleem” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș Școala de muizca „DoReMi”…

- Marți, 20 decembrie 2022, la ora 11.00, avem bucuria de a va invita la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, in sala de spectacole „Radu Stanca”, pentru a aplauda spectacolul oferit de Opera Comica pentru Copii București: „MAGIC WAY”. Evenimentul este potrivit pentru copiii de toate varstele. Magia,…

- Proiectul legii bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale vor intra, saptamana viitoare, in dezbaterea Parlamentului. Senatorii si deputatii au termen pana, maine, la ora 18:00, sa depuna amendamente, iar de luni vor incepe dezbaterile in comisiile de specialitate. Potrivit calendarului, stabilit…

- ”Țesatorul de vise – Povestea de Craciun 2”, cel mai frumos spectacol de sarbatori, vine la Sebeș. Intrarea este gratuita Miercuri, 14 decembrie 2022, incepand cu ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș lanseaza invitația la cel mai bine vandut spectacol de Craciun al Teatrului Național…

