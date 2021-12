Stiri pe aceeasi tema

- Anunț pentru deținatorii locurilor de inhumare din cimitirele municipale „Sf.Gheorghe”, „Prundu” și „Gavana” Primaria Municipiului Pitești prin Administrația Domeniului Public, informeaza deținatorii locurilor de inhumare din cimitirele municipale „Sf.Gheorghe”, „Prundu” și „Gavana” care nu au achitat…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești s-a stabilit ca un tanar de 21 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe strada Smeurei, din direcția Dumbravei catre Trivale, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi patruns pe sensul…

- Salubritate 2000 S.A. continua acțiunea de informare și de conștientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare cu privire la modul de colectare separata a deșeurilor. Materiale informative, in acest sens, sunt distribuite atat utilizatorilor casnici, cat și utilizatorilor care locuiesc la bloc.…

- Program saptamanal de colectare a deșeurilor reciclabile in Pitești S.C. Salubritate 2000 S.A. reamintește abonaților casnici din municipiul Pitești graficul saptamanal de colectare a deșeurilor reciclabile din hartie/carton, plastic/metal. Astfel, programul de colectare a deșeurilor reciclabile, precum…

- Incepand din data de 27 octombrie, Salubritate 2000 S.A. desfașoara o acțiune de informare și de conștientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare cu privire la modul de colectare separata a deșeurilor. Afișe și materiale informative, in acest sens, sunt distribuite atat utilizatorilor casnici,…

- Primaria continua instalarea insulelor destinate deșeurilor reciclabile in Prundu Primaria Municipiului Pitești continua instalarea insulelor destinate deșeurilor reciclabile in cartierul Prundu. Ieri, 20.10.2021, au fost montate 9 pubele pentru colectarea deșeurilor reciclabile din plastic/metal, hartie/carton…

- Pitești: Grafic de colectare a deșeurilor reciclabile S.C. Salubritate 2000 S.A. reamintește abonaților casnici din municipiul Pitești graficul saptamanal de colectare a deșeurilor reciclabile din hartie/carton, plastic/metal. Astfel, programul de colectare a deșeurilor reciclabile, precum și repartizarea…

- Primaria municipiului Pitești continua instalarea insulelor destinate deșeurilor reciclabile in cartierele Prundu, Razboieni și Craiovei. In data de 30.09.2021, au fost montate 12 pubele pentru colectarea deșeurilor reciclabile din plastic/metal, hartie/carton și sticla – patru insule, in patru platforme…