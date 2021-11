Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Mica, cu sediul in Mica, str.Principala, nr.209, com. Mica, jud. Cluj, C.I.F. 4485456, telefon:0264226130, e-mail [email protected], [email protected], invite persoanele fizice și juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii…

- Comuna Mica, cu sediul in Mica, str.Principala, nr.209, com. Mica, jud. Cluj, C.I.F. 4485456, telefon:0264226130, e-mail [email protected], [email protected], invita persoanele fizice și juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii…

- Inca 18 operatori economici, care administrau site-uri și magazine cu vanzare directa și care aAutoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor continua sa descopere probleme la campaniile de reduceri, in toata tara, si a amendat cu 359.000 lei inca 22 de operatori economici, printre care și 11…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, critica atitudinea opozitiei dupa incendiul care a izbucnit la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de boli infectioase Constanta, el sustinand ca iesirile publice ale celor de la PSD pe acest subiect, care au avut loc la scurt timp de la tragedia in care…

- Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Centrul de Proiecte Timișoara a anunțat rezultatele finale ale Apelului 5 Tineret, pentru care a pus la bataie un milion de lei. 15 asociații din cele 27 au primit finanțare dupa etapele 1 și 2, iar dupa sesiunea de contestații au trecut peste linie inca trei. Cei mai mulți bani merg catre Fundația…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Jablonec. intr-un meci din prima etapa a grupei D a Conference League. Golul a fost marcat de Pilar, in minutul 52, dintr-un penalti acordat dupa ce Camora a comis un hent in careu. Dupa faza care a precedat penaltiul,…

- Situația epidemiologica in privința noilor infectari cu COVID-19 se inrautațește de la o zi la alta, atat la nivel național cat și la nivelul județului Cluj. In ultimele 24 de ore, la nivel național au fost raportate 782 de cazuri noi de COVID-19, in timp ce la nivelul județului Cluj au fost raportate…