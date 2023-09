Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul a anuntat si alte masuri legislative care vor fi adoptate in perioada urmatoare, masuri care vizeaza domenii diverse, de la masuri care vizeaza administratia pana la decizii care vizeaza inechitatile din sistemul de pensii si de la sanctiuni aplicate soferilor care conduc drogati, pana…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 2 septembrie, dupa ședința Consiliului Politic Național al PSD, ca taxa pe valoarea adaugata pentru alimente si medicamente nu va creste peste valoarea de 9%.„La produsele alimentare si medicamente nu va creste TVA mai mult de 9%. Este…

- Președintele Klaus Iohannis, afalt intr-o vizita in Delta Dunarii, a fost intrebat daca va crește sau nu TVA. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu susține creșterea generala a cotei TVA și ca a discutat despre acest aspect cu premierul Marcel Ciolacu, inainte de plecarea acestuia la Bruxelles.…

- Noul plan „REPowerEu”, in valoare totala de 1,4 miliarde de euro, pe care Guvernul il va trimite la Comisia Europeana pana la sfarsitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor, 600 de milioane de euro urmand sa fie alocati pentru achizitii de panouri solare si baterii pentru stocarea…

- Ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale vor intra in vigoare doar dupa ce vor primi aprobare de la Bruxelles, unde vor fi prezentate in urmatoarele saptamani de catre oficialii romani. Astfel, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, urmeaza sa mearga in vizita…

- Salariul minim va creste in Romania, fiind un mecanism prin care se pastreaza lucratorii in tara, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat de presa, vineri, dupa vizita efectuata la Complexul Sportiv Olimpic de la Izvorani, cand ar putea creste salariul minim, scrie Agerpres . „Spre…

- Premierul Ciolacu spune ca, din cauza deficitului bugetar crescut și a situației economice actuale a țarii nu este momentul pentru introducerea de noi taxe. ”Știm cu toții ca Romania a avut un deficit de 9,2%, cel mai mare din UE. Acest deficit a venit dupa o perioada cu un deficit de sub 3%. Toate…

- "TVA zero la alimente nu este posibil", este declaratia facuta de Marcel Ciolacu. Premierul adauga faptul ca acest lucru este interzis chiar si de Comisia Europeana care nu accepta o astfel de varianta pentru niciun fel de produs.