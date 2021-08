Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 4 introduce, incepand cu 23 august, plata pentru locurile de parcare situate pe bulevarde. Plata se va face prin SMS, iar cei care nu o vor face, vor avea roțile mașinii blocate. „Cele...

- Parcarea neregulamentara va fi sancționata cu blocarea roților in Sectorul4 Foto: Arhiva/Atena Teognoste. Primaria Sectorului 4 demareaza, începând de luni, 2 august, o ampla campanie de eliberare a domeniului public ocupat fara drept, în principal de autovehicule care staționeaza…

- Intr-o notificare cu termen-limita impus, trimisa ieri, Primaria Sectorului 4 a cerut conducerii Colegiului „Gheorghe Șincai” din București sa elibereze și sa predea cladirea școlii pana vineri la pranz, ca sa poata incepe lucrarile de consolidare. „Va solicitam sa va prezentați la sediul nostru din…

- Buzoienii nu vor mai putea parca oriunde pe bulevardul Nicolae Titulescu din Buzau, pe tronsonul dintre Democrației și Casa Alba. Asta pentru ca primaria a inființat 50 de locuri de parcare, pe care le-a atribuit deja diferitor instituții: Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința faptul ca incepand…

- Sectorul 1 este in continuare sufocat de gunoaie, la cateva zile dupa ce prefectul Capitalei anunta ca a fost gasita solutia deblocarii statiilor de sortare, prin plata facturilor catre acestea direct de catre Primaria Sectorului 1. Pana la acest moment, aceasta plata nu a fost efectuata, se arata…

- Un centru de vaccinare drive-thru va fi amenajat pe platoul Targului de legume-fructe „Pucheni” din Șoseaua Salaj, anunța Primaria Sectorului 5. Inaugurarea Centrului de Vaccinare Drive-Thru amenajat pe platoul Targului Pucheni din Șoseaua Salaj va avea loc sambata, anunța Primaria Sectorului…

- Mirela Neag este o reportera de investigații elogiata de presa internaționala drept un jurnalist aparte. Despre ea, Rolling Stones a scris ca este ”take-no-shit female reporter”, iar The New York Times a descris-o ca o profesionista dintr-o echipa impresionanta, ”skeptical-looking tall woman”. Mirela…

- In municipiul Constanta se lanseaza campania "Schimba PET ul cu biletul", o initiativa unica in Romania, prin care locuitorii si turistii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET uri si doze de aluminiu. Vineri, 21 mai 2021, locuitorii si turistii din Constanta…