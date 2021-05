Bucureștenii trebuie sa aiba grija unde parcheaza, astfel risca o amenda usturatoare. Primaria sectorului 2 vrea sa-i sancționeze pe șoferii care parcheaza pe domeniul public in afara spațiilor marcate. ​„Ocuparea domeniului public cu vehicule in afara spatiilor marcate expres de administratorul acestui domeniu reprezinta contraventie”, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Sectorului 2. Pentru aceasta abatere si pentru repararea, spalarea de automobile/autovehicule sau obiecte de orice fel pe spatii verzi, maluri de lacuri si rauri sau in orice alt loc…