Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a recomandat, vineri, persoanelor vaccinate cu Johnson & Johnson, sa faca vaccin pe baza de ARN mesager, respectiv Pfizer sau Moderna. ”In aceasta saptamana, am decis, in baza recomandarilor si studiilor stiintifice, ca toate persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson & Johnson vor avea recomandare de rapel dupa minim sase luni cu vaccinuri pe baza de ARn mesager, fie de la Compania Biontech/Pfizer, fie de la Moderna. In cazul in care se opteaza pentru vaccinul de la Moderna, doza va fi intreaga, echivalentul…