- Compania Municipala Termoenergetica (CMTEB) incepe de luni incarcarea cu apa a instalatiilor si probele de presiune la instalatiile interioare, in Capitala. Compania Municipala Termoenergetica (CMTEB) S.A. anunta ca luni, 20 septembrie 2021, incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare…

- A inceput sesiunea de inscriere in programul Casa Eficienta Energetic pentru cladiri publice, anunta Ministerul Mediului, suma alocata sesiunii de finantare fiind de 1,40 miliarde lei. „Autoritatile si institutiile publice care doresc sa participe in Program pot accesa aplicatia informatica…

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2020, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 14%, datorita cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (+15,3%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat…

- Valorile privind consumul de energie vor ramane ridicate zilele urmatoare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, conform estimarilor E-Distributie, compania recomandand un consum de energie care sa nu depaseasca puterea declarata a instalatiei. "Avand in vedere avertismentele meteorologice…

- Consumul de energie electrica al tarii a ajuns miercuri la nivelul-record de 8.865 MW, consum instantaneu, in intervalul orar 13:00 - 14:00, a anuntat, joi, Transelectrica, intr-un comunicat remis AGERPRES. Consumul mediu al zilei a fost de 7.503 MW, cu 29 MW mai mare decat consumul mediu…

- ”Este o intrebare generala care vizeaza strategia de parcare. Raspunsul o sa-l aveti in noul regulament de parcare pentru municipiul Bucuresti, pe care il vom lansa in scurt timp in dezbatere publica. In linii mari, avem un dezechilibru care vine din faptul ca avem niste parcari platite cu un numar…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 12 iulie, actul normativ care vizeaza modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica, a informat Administrația Prezidențiala. Concret, potrivit actului normativ, producatorii și furnizorii agentului termic au acum obligatia…