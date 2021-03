Potrivit unei adrese trimise de Ministerul Educației catre școli, la simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, elevii vor fi așezați cate unul in banca, in ordine alfabetica, neamestecați cu cei din alte clase. Ministerul Educației revine cu precizari la doar o saptamana dupa ce a emis procedura pe care unitațile de invațamant trebuie sa o aplice in cazul simularilor, dar in care nu era precizata exact aceasta situație care ține de normele de protecție a sanatații și de distanțarea elevilor. Este vorba despre faptul ca elevii din clase diferite de a VIII-a și a XII-a nu pot fi in aceeași…