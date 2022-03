Stiri pe aceeasi tema

- In atentia calatorilor Publitrans! ”S.C. Publitrans 2000 S.A. anunța publicul calator ca, incepand cu data de 8 martie, capatul de linie al liniilor de transport 7B, respectiv 7, va fi mutat temporar, in statia „Comisariat” (sensul spre Centru) pentru a permite efectuarea lucrarilor de modernizare a…

- In atentia calatorilor S.C. Publitrans 2000 S.A.! S.C. Publitrans 2000 S.A. anunța publicul calator ca, incepand cu data de 08.03.2022, capatul de linie al liniilor de transport 7B, respectiv 7, va fi mutat temporar, in statia „Comisariat” (sensul spre Centru) pentru a permite efectuarea lucrarilor…

- Un șofer aflat in Poiana Brașov ar fi parcat mașina la voia intamplarii, iar un autobuz al RAT Brașov n-ar fi avut loc sa treaca, asta reiese din imaginile filmate de catre un calator și postate pe TikTok. Mai mulți pasageri au mutat autoturismul cu mainile goale. Sursa: observatornews.ro VIDEO: Mircea…

- Booking.com, platforma online de rezervari pentru cazare și calatorii, deschide in zona Tineretului din Bucuresti noul sau Centru de Excelenta. Sunt anunțate 700 de noi locuri de munca, generate direct de companie, anunta pe facebook primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, anunța bugetul.ro. „Veste…

- Primaria Brașov a lansat, in sfarșit, licitația pentru proiectul „Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport in comun” proiect finanțat din fonduri europene printr-o masura a Programului Operational Regional 2014-2020, ce vizeaza reducerea emisiilor de carbon. Contractul…

- Vești incredibile pentru toți locuitorii din Capitala. Primaria Municipiului Bucuresti extinde reteaua de transport in comun in doua dintre cele mai populare cartiere din oraș cu o noua linie de transport in comun, incepand cu data de 15 ianuarie. Despre ce zone este vorba. Bucureștenii se vor bucura…

- Incepand de luni, 27 decembrie, locuitorii cartierelor din Prelungirea Ghencea vor avea o noua linie de transport public: 322, a anuntat, vineri, Primaria Capitalei, potrivit news.ro. Noua linie de transport public va incepe sa functioneze de saptamana viitoare.Citește și: CJUE arata…

- Calatorii trenului Brașov-Budapesta, care circula in noaptea de vineri spre sambata pe ruta Dej – Cluj-Napoca, au fost luați prin surprindere de apariția polițiștilor. Aceștia aveau informații ca in tren se afla o fata plecata de la un centru de plasament din județul Bistrița-Nasaud. In jurul orei 01.30,…