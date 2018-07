Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare Infrastructurii Rutiere deschide traficul pe loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda. Directorul general al Companiei Nationale de Administrare Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga a declarat ca receptia lucrarilor a fost amanata din cauza mai multor probleme.…

- Cele mai recente teste și masuratori efectuate pe lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Aiud și Decea, indica probleme de rugozitate și planeitate pe mai bine de trei kilometri, au spus pentru Economica.net surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Telenovela cu lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda pare fara sfarsit. Surse de la Drumuri spun ca si ultimele teste au indicat probleme de planeitate si rugozitate pe acest tronson, insa constructorul italian insista sa nege existenta lor. Si cele mai recente masuratori de pe lotul 3 al autostrazii…

- Conform unui document intrat in posesia revistei Capital, in acest an, oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere estimeaza ca vor inaugura aproximativ 100 km de autostrada. O parte din aceștia sunt și in zona noastra de interes, respectiv autostrada spre Sebeș, continuarea…

- Ministerul Transporturilor amana pentru sfarșitul lunii iunie deschiderea loturilor trei și patru ale Autostrazii A 10 Sebeș-Turda, decizia fiind motivata prin necesitatea unor teste suplimentare. Este vorba despre lotul trei al Autostrazii intre Aiud și Decea in jud. Alba unde se verifica din nou…

- Finalizate la finele anului trecut, tronsoanele 3 și 4 din autostrada Sebeș - Turda vor fi deschise numai în luna iunie, anunța ministrul Transporturilor. Ministerul Transporturilor amâna pentru sfârșitul lunii iunie deschiderea loturilor trei și…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri si decontarea facturilor restante privind loturile 1 si 2 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia.…