Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a anuntat, marti, ca a fost decisa in sedinta BPN comisia de negociere care va dialoga cu ALDE, in vederea unei fuziuni, care va fi condusa de Dan Vilceanu. Stroe a adaugat ca PNL este in discutii si cu PMP. „S-a stabilit astazi in sedinta BPN al PNL componenta…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a anuntat, marti, ca a fost decisa in sedinta BPN comisia de negociere care va dialoga cu ALDE, in vederea unei fuziuni, care va fi condusa de Dan Vilceanu. Stroe a adaugat ca PNL este in discutii si cu PMP.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a transmis, marti ca liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de Ludovic Orban, iar ca parlamentarii care fac parte din aceasta formatiune au fost alesi “pe munca si pe listele PNL”. “Nu suntem deloc interesati de acest nou partid al domnului Orban,…

- Cel mai mare numar de decese de la inceputul pandemiei s-a inregistrat in Romania in octombrie 2021. Numarul total al deceselor a urcat la aproape 45 de mii, mai mult decat dublu fața de nivelul normal. Oficial, doar 10 mii de decese COVID au fost raportate de autoritați in luna respectiva. ”In luna…

- Conducerea PNL a votat, luni, in sedinta Biroului Politic National, inceperea oficiala a negocierilor cu PSD pentru formarea Guvernului. 48 de liberali au votat pentru colaborarea cu PSD și 22 impotriva. “Biroul Politic Național al PNL, reunit in ședința statutara, a decis cu majoritate absoluta de…

- Comisia de sanatate din Camera Deputaților a suspendat, luni, dezbaterile pe legea privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca, dupa ce ședința a fost intrerupta brusc de reprezentanți ai AUR, conduși de co-președintele formațiunii, George Simion. Deputatii AUR au intrat…

- Bilanțul pacienților care și-au pierdut viața la Spitalul din Carbunești a crescut la trei. Revoltator este ca tragedia de la Spitalul Carbunești a avut loc pentru ca instalația de oxigen era goala. Nu a fost identificata nicio o problema tehnnica. Instalația trebuia pur și simplu alimentata. Pacienții…

- O serie de stenograme ale discuțiilor purtate, joi dimineața, de liderii PNL, in ședința Biroului Politic Național (BPN) al partidului arata ca echipa de susținatori a lui Florin Cițu insista pana in ultimul moment pentru nominalizarea acestuia ca premier, in ciuda evidențelor care demonstreaza clar…