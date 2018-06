Surse la curent cu aceste discutii au declarat luni pentru Reuters ca intalnirea intre cei doi presedinti ar putea sa aiba loc la Viena, inaintea summitului NATO, programat pe 11 si 12 iulie la Bruxelles.

Presedintele american declara saptamana trecuta ca un summit cu Vladimir Putin ar putea sa aiba loc vara aceasta, o ipoteza pe care Moscova nu a indepartat-o.

In prima zi a summitului G7, la inceputul acestei luni, la Quebec, locatarul Casei Albe a pledat in favoarea intoarcerii Rusiei in cadrul grupului, o idee care s-a lovit de ostilitatea liderilor europeni prezenti.

Rusia…