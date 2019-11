Stiri pe aceeasi tema

- Fragmentele osoase gasite pe un camp la doar 30 de kilometri de Caracal apartin unor barbati, anunta Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Cei doi au murit acum 70-80 de ani, informeaza Mediafax.Marți, Institutul Național de Medicina Legala Mina Minovici București a inaintat parchetului de pe langa…

- Fragmentele osoase gasite pe un camp la doar 30 de kilometri de Caracal aparțin unor barbați, anunța Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Cei doi au murit acum 70-80 de ani.Marți dimineata, Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” Bucuresti a inaintat Parchetului de pe langa…

- Criminaliștii au descoperit mai multe fragmente ce par a fi osoase in liziera padurii din Caracal, de unde au mai fost ridicate ramașițe umane la indicațiile lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu. Probele urmeaza sa fie trimise la DIICOT pentru cercetari, transmite…

- Fragmentele osoase descoperite in locuința lui Gheorghe Dinca și cele excavate din același imobil din Caracal sunt de origine animala, anunța DIICOT, dupa ce procurorii au primit de la Institutul Național de Medicina Legala ”Mina Minovici” raportul final de expertiza

- Specialistii mentioneaza ca este vorba despre o alta persoana decat Alexandra Macesanu. In plus, Institutul National de Medicina Legala a transmis ca restul fragmentelor osoase din gospodaria inculpatului provin de la animale. "La data de 18.09.2019, Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici…

- Fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca, inculpat in cazul de la Caracal, contin ADN-ul Alexandrei Macesanu, a informat luni DIICOT, citand raportul de expertiza medico-legala de la Institutul "Mina Minovici". "In cursul zilei de luni, Institutul…