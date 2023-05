Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), un pas important catre sfirsitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati, transmite Reuters. "Ieri, Comitetul de…

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta sanitara globala, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a renuntat la nivelul maxim de alerta, un pas important catre sfarsitul pandemiei care a ucis peste 20 de milioane de persoane, a perturbat economia globala si a devastat comunitatile, relateaza…

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Un pas important catre sfarsitul pandemiei. Aceasta s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati. „Ieri, Comitetul de Urgenta mi-a recomandat…

- Decizia potrivit careia COVID-19 nu mai reprezinta o urgența sanitara globala a fost luata dupa o intalnire de joi, 4 mai, a Comitetul pentru situații de urgența din cadrul Regulamentului Sanitar Internațional al Organizației Mondiale a Santații (OMS), relateaza CNN și BBC.„De mai bine de un an, pandemia…

- Covid-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), un pas important catre sfarsitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati, transmite digi24.ro , cu referire la Reuters.

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), un pas important catre sfarsitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati.

- Virusul care provoaca COVID-19 ramane printre noi dar planeta incepe sa iasa din faza de urgenta a pandemiei, a declarat miercuri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite Reuters, citata de agerpres.ro. El a precizat intr-o conferinta de presa ca OMS va publica saptamana viitoare un "ghid" pentru…

- COVID-19 va fi in curand comparabil cu pericolul gripei sezoniere, a afirmat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care spera sa diminueze anual nivelul sau de alerta maximala, informeaza AFP. ”Cred ca vom ajunge la un punct cand vom putea considera COVID-19 in acelasi fel in care consideram…