Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Frantei la Bucuresti transmite ca niciun fel de plangere formala privind conditiile de viata din baza Cincu nu a fost formulata de militarii francezi pana la aceasta data. Ambasada Frantei la Bucuresti aminteste marți, intr-un comunicat de presa, ca decizia de dislocare a trupelor franceze…

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al forțelor militare de marți, 1 noiembrie, ca raspuns la razboiul din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, citat de Reuters. Norvegia este in prezent cel mai mare exportator de gaze naturale catre Uniunea Europeana, acoperind aproape un sfert din…

- Reconstructia Ucrainei dupa razboi va fi o „misiune pentru o generatie” care necesita o strategie la nivelul Planului Marshall, sunt de parere cancelarul german, Olaf Scholz, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citati de dpa. Intr-un articol de opinie publicat online duminica de cotidianul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a lansat sambata un nou apel la reformarea Uniunii Europene, pentru a permite unor noi membri sa adere. In discursul ținut la congresul socialiștilor europeni, la care participa și președintele PSD Marcel Ciolacu, oficialul german a declarat ca și prinicpiul unanimitații…

- Liderii statelor din Uniunea Europeana ar putea sprijini la reuniunea de saptamana viitoare planurile de lansare a unui nou indice de referinta pentru pretul gazelor, in incercarea de a reduce preturile energiei pentru consumatori si industrie, se arata intr-un document consultat de Reuters. In perioada…

- Uniunea Europeana a reusit sa umple depozitele de gaze in proportie de peste 80% pentru a face fata iernii viitoare, insa va trebui ca in martie sa aiba un grad de umplere de cel putin 40% pentru a putea infrunta sezonul rece 2023-2024, conform calculelor Comisiei Europene, informeaza agentia EFE, preluata…

- Salariile bugetarilor urmeaza sa creasca. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ordonanța va fi aprobata, vineri, de Guvern, dupa mai multe amanari. „Astazi vom aproba creșterea salariilor in sistemul public. Este o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și in conformitate cu discuțiile…

- Cel mai recent raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, intitulat ”Seceta in Europa – august 2022”, dezvaluie ca seceta actuala este cea mai grava din ultimii 500 de ani in Europa. Romania se afla printre statele europene in care pericolul de seceta a crescut din cauza nivelului…