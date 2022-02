Anunț oficial al Berlinului: Germania este pregătită de o „limitare” a accesului Rusiei la SWIFT Germania se declara sambata pregatita sa accepte o ”restrictionare tintita” a accesului Rusiei la platforma interbancara SWIFT, ca represalii fata de invazia rusa a Ucrainei, dar vrea o ”limitare a pagubelor colaterale” ale unei astfel de masuri, relateaza AFP. „Lucram la modul in care sa se limiteze pagube colaterale ale unei deconectari de la SWIFT”, […] The post Anunț oficial al Berlinului: Germania este pregatita de o „limitare” a accesului Rusiei la SWIFT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania se declara sambata pregatita sa accepte o "restrictionare tintita" a accesulu Rusiei la platforma interbancara SWIFT, ca represalii fata de invazia rusa a Ucrainei, dar vrea o "limitare a pagubelor colaterale" alte unei astfel de masuri, relateaza AFP. "Lucram la modul in care sa se limiteze…

- Germania se declara sambata pregatita sa accepte o ”restrictionare tintita” a accesulu Rusiei la platforma interbancara SWIFT, ca represalii fata de invazia rusa a Ucrainei, dar vrea o ”limitare a pagubelor colaterale” alte unei astfel de masuri, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Lucram la modul in care sa se limiteze pagube colaterale ale unei deconectari de la SWIFT”, anunta intr-un comunicat ministri germani de Externe Annalena Barbock si al Economiei Robert Habeck. ”Avem nevoie de restrictii tintitte si funtcionale”, subliniaza cei doi ministri.

- Consiliul Europei a decis, vineri dupa-amiaza, suspendarea apartenentei Rusiei la structuri ale organizatiei, dar nu excluderea. „Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa Ucrainei și Poloniei, a lansat procedura de suspendare a calitații de membru al Rusiei la Consiliul Europei. Decizia…

- Premierul italian, Mario Dragi, a anuntat, vineri, ca Italia este pregatita sa desfasoare 3.400 de militari suplimentari in state membre NATO, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Italia este dispusa sa mobilizeze, intr-o prima etapa, 1.400 de barbati si femei din Armata terestra, Marina…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- SUA sustin ca Rusia s-a pregatit ”sa fabrice un pretext pentru o invazie” a Ucrainei, folosind un videoclip ”grafic” care ar reprezenta un atac fals impotriva Rusiei, dupa cum au anunțat mai mulți oficiali americani de rang inalt, relateaza CNN si The Guardian. ”Nu stim sigur ca acesta este drumul pe…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a anuntat, marti seara, ca, in sedinta Biroului Politic Național al partidului, a fost stabilita componența comisiei de negociere care va dialoga cu ALDE, in vederea unei fuziuni. Comisia va fi condusa de Dan Vilceanu. „S-a stabilit astazi (marți – n.r.) in sedinta…