Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca au trecut deja 5 zile de la esecul lansarii platfomei IMM Invest, nimeni n-a spus clar, inca, cine este de vina si nici cand urmeaza sa inceapa sa functioneze acest sistem. Asa ca - in vreme ce institutiile se arata una pe cealalta cu degetul - antreprenorii care isi pusesera speranta intr-un…

- COVID-19. Din Spania, tara europeana cu cel mai mare numar de infectari, Dennis Serban vorbeste despre imaginile apocaliptice de pe strazi, despre drama fetelor sale, dar si despre contrastul incredibil medicii romanii vs medicii spanioli Va mai aduceti aminte de Dennis Serban? Fotbalist in anii '90…

- "In aceasta perioada complicata, contextul este unul dificil pentru Platforma industriala de la Zalau. Uzina Zalau Cord nu mai functioneaza din data de 28 martie, iar uzina Zalau Anvelope va inchide productia incepand cu data de 31 martie. Exceptie fac anumite activitati critice sau cu foc continuu,…

- Seara de marți a continuat cu ediția 19 din sezonul 3 al emisiunii Asia Express, cand cele patru echipe calificate s-au luptat pentru amuleta intr-un joc de echilibru, desprins din tradițiile razboinicilor Ifugao!

- Biroul de presa al Parchetului General ajunta ca Parchetul Judecatoriei Buftea a deschis penal in cazul romanului care a fost diagnosticat cu COVID-19 si care s-a urcat intr-un avion si a venit in Romania, punand in pericol zeci de alte persoane."Miercuri, 18.03.2020, la Parchetul Judecatoriei…

- Guvernul, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, si organizatia neguvernamentala Code for Romania au lansat platforma online "COVID-19 Stiri Oficiale" (stirioficiale.ro) si lucreaza la alte cateva astfel de proiecte privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii noului coronavirus.…

- TICHETE DE MASA SI VOUCHERE DE VACANTA. In prezent, 5% dintre angajatii din mediul privat utilizeaza platforma BenefitOnline.ro. ”Sumele alocate de companii pentru beneficiile angajatilor au ajuns anul trecut la 227 de milioane de lei (aproximativ 48 milioane de euro), fata de 114 milioane de lei,…

- Andra, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a facut un anunț neașteptat pentru fani. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Instagram, cu privire la noua sa piesa, ”Vina mea”. Vestea i-a luat pe toți prin surprindere. Andra, anunț neașteptat pentru fani Avand talent cu carul, Andrei i-au…