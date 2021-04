Stiri pe aceeasi tema

- Hansi Flick, antrenorul echipei Bayern Munchen, considera ca bavarezii se pot califica in continuare in semifinalele Ligii Campionilor, in ciuda infrangerii cu 2-3 in fata formatiei Paris Saint-Germain, miercuri seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Champions League. Flick a adaugat ca regreta…

- Cel mai frumos meci al fazei sferturilor de finala ale Ligii Campionilor s-a jucat miercuri seara pe Allianz Arena, intre Bayern Munchen și Paris Saint Germaine, și s-a incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-3. Aproape intreaga partida s-a jucat pe o ninsoare destul de consistenta. Meciul…

- UEFA a trecut peste incidentul de la Paris în care Ovidiu Hațegan a fost centralul disputei dintre PSG și Bașakșehir, forul european delegându-l pe arbitrul român sa conduca unul dintre cele mai interesante meciuri din sferturile Champions League.Astfel, Hațegan va oficia la meciul…

- Meciurile dintre FC Porto si Chelsea din sferturile de finala ale Ligii Campionilor se vor juca la Sevilla, a anuntat, marti, UEFA. "UEFA poate confirma oficial ca meciurile din prima si a doua mansa din sferturile de finala ale UEFA Champions League care implica Porto si Chelsea vor avea…

- Hansi Flick, Edin Terzic, Juergen Klopp si Thomas Tuchel au scris istorie, facand din Germania prima tara cu patru antrenori in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, noteaza DPA, Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, antrenata de Hansi Flick, si Chelsea, pregatita de Thomas…

- Campioana Germaniei a depasit FC Barcelona, care are 18 prezente in sferturi. La actuala editie, catalanii au fost eliminati in optimi de PSG, dupa 1-4, acasa, si 1-1. In sferturile Ligii Campionilor 2020/2021 sunt patru antrenori germani, de asemenea un record: Hansi Flick (Bayern), Thomas Tuchel (Chelsea),…

- Programul meciurilor din aceasta saptamana, din returul optimilor de finala: –marti, 16 martie – ora 22.00: Manchester City – Monchengladbach (in tur 2-0), Real Madrid – Atalanta (1-0);–miercuri, 17 martie – ora 22.00: Bayern Munchen – Lazio (4-1), Chelsea – Atletico Madrid (1-0). Celalalte partide…

- Bayern Munchen a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 4-1, marti seara, pe Stadio Olimpico, intr-o partida din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, iar antrenorul Hansi Flick a declarat ca echipa sa a facut "un pas urias spre sferturile de finala", relateaza AFP. "Am avut…