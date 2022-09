Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian low-cost Blue Air a anuntat ca va relua zborurile din 10 octombrie, precizand ca pentru moment nu dispune de fondurile necesare platii combustibilului si celorlalte cheltuieli operationale, necesare pentru zborurile planificate incepand cu data de 12 septembrie. ‘In ultimele 48 de…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate sa plece de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation. Cateva sute de pasageri care aveau zboruri…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate sa plece de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation. ”Datorita unei situatii neprevazute constand…

- Aproape 750 de zboruri de pe Aeroportul ”Henri Coanda” au avut intarzieri mai mari de 30 de minute in ultima saptamana. Wizz Air a avut cele mai multe curse intarziate, fiind urmata de Blue Air, Ryan Air si Tarom. ”In intervalul 25 – 31 august 2022, pe Aeroportul “Henri Coanda”, 748 zboruri (aterizari…

- Politologul Serghei Markov, un apropiat loial al liderului de la Kremlin, a afirmat ca „peste jumatate” dintre ministrii rusi vor sa-l destituie pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Daily Star. Intr-un interviu acordat publicatiei rusesti Kazan Business Gazeta, fostul consilier apropiat…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, incepand cu data de 7 iulie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a estimat sambata ca nu s-a inregistrat niciun progres in privinta vointei Suediei de a adera la NATO, in urma unei convorbiri telefonice cu premierul suedez Magdalena Andersson, relateaza AFP. „Suedia trebuie sa ia masuri la fel de importante ca lupta impotriva…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a constatat ca Blue Air a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau facute aproape 180.000 de rezervari si s-au platit peste 66,5 milioane de lei. Niciun pasager nu și-a primit banii inapoi, și nici compensațiile legale. ANPC a primit mii de…