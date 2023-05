Stiri pe aceeasi tema

- Exista diferențe semnificative in ceea ce privește salariile profesorilor in țarile europene. Chiar daca nu sunt tocmai in coada, cadrele didactice de la noi caștiga mult mai puțin decat țarile din varful ierarhiei, Liechtenstein, Elveția și Luxemburg. Romanii caștiga de șase ori mai puțin decat nemții…

- Ciclonul care se indreapta spre Romania face ravagii in mai multe țari din Europa. Florinela Georgescu, director in cadrul ANM, a explicat ce ne asteapta in perioada urmatoare. Jumatate de Europa este sub avertizare de vreme severa, vant de peste 120km/h și ploi extrem de abundente. Meteorologii au…

- Potrivit reprezentantului OMS, organizația isi revizuieste pentru prima data liniile directoare pentru abordarea obezitatii in randul copiilor si adolescentilor si va actualiza recomandarile in cazul adultilor, relateaza Reuters preluat de Agerpres. Ultimul update pe marginea acestui subiect a fost…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de autor, publicat in numarul 1 din anul IX al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Incepand cu anul 2002, adolescenti din intreaga Europa s au reunit pentru a celebra prietenia sub egida Federatiei Nationale…

- El a participat la ceremonia de deschidere a reuniunii la nivel inalt a statelor membre ale Biroului Regional OMS Europa despre problematica resurselor umane din sanatate."Practic, vrem sa schimbam modul de a gandi, ceea ce inseamna resursele umane. Aceasta criza se regaseste in intreaga regiune. (...)…

- La data de 20 martie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat, in varsta de 42 de ani, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Pe numele acestuia, Curtea de Apel Timișoara a emis,…

- Acest turneu in Europa vizeaza sa demonstreze angajamentul Chinei privind dezvoltarea pașnica, a declarat, miercuri, Wang Yi, directorul Biroului Comisiei pentru Afaceri Externe al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC). Wang Yi a facut declarația in timpul unui interviu acordat presei…